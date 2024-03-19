GIOVANE TALENTO PATERNESE TRA I FINALISTI DEL PRESTIGIOSO CONCORSO INTERNAZIONALE SULLA PACE SOSTENIBILE

Un promettente giovane di Paternò, Riccardo Fallica, si è guadagnato un posto tra i finalisti di un rinomato concorso internazionale focalizzato sulla pace sostenibile. Il concorso, intitolato "Forum...

Un promettente giovane di Paternò, Riccardo Fallica, si è guadagnato un posto tra i finalisti di un rinomato concorso internazionale focalizzato sulla pace sostenibile. Il concorso, intitolato "Forum Internazionale sulla Pace Sostenibile: Pace, Sicurezza e Prosperità", vede il diciassettenne studente del Liceo Scientifico di Paternò, classe quarta A, emergere con un saggio molto apprezzato centrato sul ruolo delle Nazioni Unite (ONU).

Il saggio di Fallica, ricco di profonde riflessioni e analisi, ha catturato l'attenzione degli organizzatori e dei giudici del concorso, meritando così il suo posto tra i finalisti.

La presentazione del suo lavoro avverrà a Palermo mercoledì 20 marzo, in un contesto internazionale, offrendo a Fallica l'opportunità di condividere le sue idee e contributi sulla scena globale.

Questo successo non solo mette in evidenza il talento e l'impegno di Riccardo Fallica, ma anche la qualità dell'istruzione e della formazione offerte dal Liceo Scientifico di Paternò.

Il suo coinvolgimento in questioni di rilevanza internazionale come la pace sostenibile promette di ispirare altri giovani a seguire le sue orme e ad impegnarsi per un futuro migliore per tutti.