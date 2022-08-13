GIOVANI PATERNESI EMERGONO, NUOVO SINGOLO DEI "3LOADS & OKRIM"
E’ disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Troppe Pare”, il nuovo singolo di 3Loads & Okrim,
3Loads & Okrim nome d’arte del duo Vincenzo Trecarichi & Mirko Palilla rispettivamente cantante e produttore del loro ultimo pezzo “Troppe Pare
“Troppe Pare” è un brano armonioso e orecchiabile appena lanciata sui canali social che già ha fatto un grande successo ottenendo migliaia di visualizzazioni su youtube.
Un grande in bocca a lupo a questi due giovani Paternesi e che questo pezzo possa arrivare alle orecchie di un produttore che possa valorizzare questi due giovani e talentuosi ragazzi .
ASCOLTA “TROPPE PARE” SU ALTRE PIATTAFORME:
Spotify: https://open.spotify.com/user/wuo4er3…
Apple Music: https://music.apple.com/it/artist/3lo…
SoundCloud: https://on.soundcloud.com/1EFZXQGEkKw…
SEGUI 3LOADS ANCHE SU:
Instagram: https://instagram.com/trecarichi_vinc…
Tik Tok: https://vm.tiktok.com/ZM8nhfkTo/
Twitter: twitter.com/https://mobile.home