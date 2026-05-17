Giovani volontari in campo contro gli incendi: in prima linea anche l’Anpas di Paternò

Maxi esercitazione AIB 2026 ai piedi dell’Etna: prove sul fuoco, mezzi speciali ed elicottero dei Vigili del Fuoco. Presente anche l’Anpas Paternò

A Ragalna è andata in scena una delle più importanti giornate di addestramento dedicate alla Campagna Antincendio Boschivo (AIB) 2026. Un grande dispiegamento di uomini, mezzi e volontari ha trasformato il comune pedemontano nel cuore operativo della prevenzione incendi in vista dell’estate, periodo particolarmente delicato per il territorio siciliano.

Protagonisti della giornata sono stati decine di giovani volontari provenienti da tutta la provincia di Catania, impegnati in esercitazioni pratiche coordinate dalla Protezione Civile Regionale, dal Corpo Forestale della Regione Siciliana e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tra le realtà presenti ha avuto particolare rilievo anche la partecipazione dei volontari dell’Anpas di Paternò, impegnati attivamente nelle attività operative e addestrative. Una presenza importante che conferma ancora una volta il ruolo fondamentale dell’associazione paternese nelle emergenze e nelle attività di protezione civile sul territorio etneo.

Le esercitazioni si sono svolte in due diverse aree del paese. Presso il campo sportivo i volontari hanno affrontato simulazioni di spegnimento di sterpaglie e piccoli focolai sotto la supervisione del Corpo Forestale, apprendendo tecniche di contenimento e attacco diretto alle fiamme.

Parallelamente, nell’area della piscina comunale, i Vigili del Fuoco hanno coordinato un’attività altamente specialistica con l’utilizzo di un simulatore di incendio a GPL. I giovani volontari hanno operato direttamente con i moduli antincendio montati sui pick-up della Protezione Civile, imparando a gestire pressione dell’acqua, lance e coordinazione operativa in scenari complessi e realistici.

Grande emozione nel pomeriggio per l’arrivo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco con a bordo il Direttore Generale della Protezione Civile Siciliana, Salvatore Cocina. Ad accoglierlo un suggestivo picchetto d’onore composto da tutte le associazioni e le forze presenti alla giornata.

Nel suo intervento conclusivo, Cocina ha ringraziato tutti i partecipanti, sottolineando come la lotta agli incendi boschivi passi soprattutto dalla preparazione, dalla professionalità e dalla passione dei volontari. Un plauso speciale è stato rivolto ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Protezione Civile, al Comune di Ragalna e a tutte le associazioni intervenute, considerate una risorsa fondamentale per la tutela del patrimonio ambientale siciliano.