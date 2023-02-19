GIOVANNI ALLEVI: "OSSA FRATTURATE PER SEMPRE, MI CHIEDO COSA SIGNIFICHI COMBATTERE"

Il compositore Giovanni Allevi ha recentemente pubblicato una nota audio sul suo profilo Instagram e sul sito web personale in cui ha spiegato la sua attuale condizione di salute, non molto positiva a...

Il compositore Giovanni Allevi ha recentemente pubblicato una nota audio sul suo profilo Instagram e sul sito web personale in cui ha spiegato la sua attuale condizione di salute, non molto positiva a causa del mieloma di cui soffre e che gli provoca forti dolori. Tuttavia, nonostante tutto, Allevi continua a comporre musica, come ha ribadito diverse volte sui social.

Il compositore ha anche condiviso una frase sul significato di "combattere" e ha parlato del momento difficile che sta vivendo: "Questo periodo è forse il più difficile che ho attraversato nella mia vita. Come sto, in tanti mi chiedete, come sto? Non bene. Anche se la terapia sta facendo il suo lavoro, il mieloma mi ha lasciato delle fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolare le vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e resteranno doloranti forse per sempre".

Lo scorso 29 gennaio, Allevi ha postato su Instagram una parte del suo dialogo con i fan, ringraziandoli per le tante domande sulla sua salute e annunciando che avrebbe pubblicato ulteriori aggiornamenti.

Inoltre, il compositore ha detto di sentirsi stravolto dal dolore ma di non volerlo farsi sopraffare: "Gli antichi greci dicevano 'Io posseggo il dolore ma non ne sono posseduto'. Le mie mani ora tremano per i farmaci, ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare".

Intanto, il 14 febbraio è uscito Love Collection – Special Edition, un album con alcuni dei suoi brani d’amore più noti.