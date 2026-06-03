🔴 Giovedì chiusura sulla A19 verso Palermo tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova
La chiusura interesserà la carreggiata verso Palermo tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova per consentire i lavori del progetto Smart Road sulla A19.
Nuove modifiche alla viabilità sull’autostrada A19 Palermo-Catania per consentire l’esecuzione di interventi legati al progetto “Smart Road”, finalizzato a migliorare sicurezza e digitalizzazione dell’infrastruttura autostradale.
Nel dettaglio, nella giornata di giovedì 4 giugno, dalle ore 9 alle ore 19, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo nel tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova.
Il provvedimento interesserà il segmento autostradale compreso tra il km 172,600 e il km 156,800 e resterà in vigore per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle lavorazioni previste.
Il percorso alternativo
Durante la chiusura, gli automobilisti diretti verso Palermo dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Gerbini Sferro e proseguire lungo la strada statale 192 fino a Catenanuova, dove sarà possibile rientrare nuovamente in autostrada.
I lavori rientrano nel progetto di realizzazione dei sistemi tecnologici della Smart Road lungo la A19, nel tratto compreso tra le province di Catania ed Enna. Gli interventi hanno l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza, monitoraggio e digitalizzazione della rete autostradale, cercando al tempo stesso di limitare i disagi alla circolazione.