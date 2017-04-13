GIOVEDÌ SANTO: CENA DEL SIGNORE
La Celebrazione del Giovedì Santo mette in rilievo tre eventi che segnano in maniera essenziale la vita Cristiana:L'Istituzione dell'EucaristiaSacerdozio Ministerialeil Comandamento dell'amore fratern...
La Celebrazione del Giovedì Santo mette in rilievo tre eventi che segnano in maniera essenziale la vita Cristiana:
- L'Istituzione dell'Eucaristia
- Sacerdozio Ministeriale
- il Comandamento dell'amore fraterno che si traduce in servizio amorevole e gratuito
LAVANDA DEI PIEDI
La scena è "Liturgica", Gesù depone le vesti si cinge di un grembiule e si mette a lavare i piedi ai suoi Discepoli.
Gesto inaudito e incredibile. Lo sottolinea la reazione di Pietro
DUE ACCENNI AL TRADITORE
A cui pure ha lavato i piedi, servono a mettere in scena il vero avversario: Satana
Giuda è solo lo strumento, che si muove liberamente, di cui lui si serve per tentare e distruggere Gesù
La celebrazione Eucaristica è il sacramento della condivisone della vita di Cristo tra fratelli che si amano e si servono reciprocamente
BUON GIOVEDI SANTO
Don Alessandro Ronsisvalle