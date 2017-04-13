95047

GIOVEDÌ SANTO: CENA DEL SIGNORE

La Celebrazione del Giovedì Santo mette in rilievo tre eventi che segnano in maniera essenziale la vita Cristiana:L'Istituzione dell'EucaristiaSacerdozio Ministerialeil Comandamento dell'amore fratern...

A cura di Redazione Redazione
13 aprile 2017 08:11
GIOVEDÌ SANTO: CENA DEL SIGNORE -
News
Cultura
Condividi

La Celebrazione del Giovedì Santo mette in rilievo tre eventi che segnano in maniera essenziale la vita Cristiana:

  • L'Istituzione dell'Eucaristia
  • Sacerdozio Ministeriale
  • il Comandamento dell'amore fraterno che si traduce in servizio amorevole e gratuito

 

LAVANDA DEI PIEDI 

La scena è "Liturgica", Gesù depone le vesti si  cinge di un grembiule e si mette a lavare i piedi ai suoi Discepoli.

Gesto inaudito e incredibile. Lo sottolinea la reazione di Pietro

DUE ACCENNI AL TRADITORE

A cui pure ha lavato i piedi, servono a mettere in scena il vero avversario: Satana

Giuda è solo lo strumento, che si muove liberamente, di cui lui si serve per tentare e distruggere Gesù

La celebrazione Eucaristica è il sacramento della condivisone della vita di Cristo tra fratelli che si amano e si servono reciprocamente

BUON GIOVEDI SANTO

Don Alessandro Ronsisvalle

GIOVEDÌ SANTO: CENA DEL SIGNORE
GIOVEDÌ SANTO: CENA DEL SIGNORE
GIOVEDÌ SANTO: CENA DEL SIGNORE
GIOVEDÌ SANTO: CENA DEL SIGNORE

 

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047