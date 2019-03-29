GIRO DI SICILIA, ECCO LE 18 SQUADRE. CI SONO VISCONTI E MOSER

Annunciate le squadre e gli iscritti a Il Giro di Sicilia Open Fiber, organizzato da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Siciliana ed in programma dal 3 al 6 aprile.La...

La sfida è aperta per succedere nell'Albo d'Oro ad un campione del calibro di Giuseppe Saronni, vincitore dell'ultima edizione nel 1977. In Sicilia si sfideranno tutte le principali squadre italiane Professional Continental e Continental, oltre all'UAE Team Emirates, la più "italiana" tra le squadre WorldTeam, ed un nutrito gruppo di squadre ricche di corridori giovani ed interessanti nonché di veterani. Oltre alle 7 squadre italiane, anche 11 formazioni straniere.

Questa la lista delle 18 squadre di 7 corridori ciascuna, con i principali iscritti:

UAE TEAM EMIRATES (UAE) - Petilli, Polanc

AMORE & VITA - PRODIR (LAT) - Tizza, Ficara

ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA) - Masnada, Belletti

BARDIANI CSF (ITA) - Senni, Albanese

COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN (COL) - Cañaveral, Estrada

D'AMICO UM TOOLS (ITA) - Mosca, Martinelli

DELKO MARSEILLE PROVENCE (FRA) - El Fares, Grosu

GAZPROM - RUSVELO (RUS) - Porsev, Rovny

GIOTTI VICTORIA (ROU) - Onesti, Zurlo

ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) - Sbaragli, Badilatti

KOMETA CYCLING TEAM (ESP) - Lopez, Sevilla

NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM (ITA) - Visconti, Velasco

NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANÈ (ITA) - Moser, Zaccanti

RALLY UHC CYCLING (USA) - McNulty, Tuft

RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM (DEN) - Eriksson, Quaade

SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS (ITA) - Bonifazio, Zana

TEAM COLPACK (ITA) - Baccio, Bagioli

WANTY - GOBERT CYCLING TEAM (BEL) - Martin, Pasqualon

IL PERCORSO

Tappa n. 1 – CATANIA - MILAZZO – 165 km

Tappa quasi sempre pianeggiante a esclusione della scalata di Colle San Rizzo dopo Messina. Prima parte lungo la costa con lievi saliscendi e il breve intermezzo in salita a Taormina. GPM a Colle San Rizzo dopo Messina e quindi avvicinamento pianeggiante su strade larghe fino agli ultimi 10km interamente nella penisola di Milazzo.

Tappa n. 2 – CAPO D’ORLANDO - PALERMO – 236 km

Tappa divisa in tre parti ben distinte: pianeggiante, montagna, pianeggiante. Prima parte lungo la costa senza segnalazioni di rilevo. Seconda parte nell’entroterra in montagna fino a Geraci Siculo (GPM) e poi a Petralia Soprana. Si ridiscende fino alla costa dove la tappa prosegue pianeggiante su strade ampie fino all’arrivo di Palermo.

Tappa n. 3 – CALTANISSETTA - RAGUSA – 188 km

Tappa che si snoda nell’interno della Sicilia con finale misto tra salita e discesa. É una tappa mossa altimetricamente e caratterizzata da un ininterrotto susseguirsi di curve per i primi 120 km. Si percorrono strade con carreggiata di larghezza variabile. Gli attraversamenti cittadini possono presentare tratti in pavé. Giunti a Vittoria, dove la strada spiana per alcune decine di km, si attraversano gli abitati di Vittoria e Comiso per affrontare la salita di Serra di Burgio che porta direttamente, dopo una veloce discesa, a Ragusa per il finale articolato nel centro cittadino.

Tappa n. 4 – GIARDINI NAXOS - ETNA (Nicolosi) – 119 km

Tappa divisa in due parti ben distinte: la prima che comporta il periplo dell'Etna con l'ascesa fino ai 1000 m di Maletto (GPM). Segue una lunga parte a scendere sempre attorno al vulcano fino alla base della salita finale che inizia a Nicolosi. Da segnalare che nel finale di corsa sono presenti diversi attraversamenti cittadini con carreggiata ristretta.