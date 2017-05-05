95047

GIRO D'ITALIA 2017 IN SICILIA - INFO E ORARI PASSAGGI

Redazione
05 maggio 2017 07:40
LA CAROVANA DEL GIRO

La Carovana del Giro d’Italia è un progetto di entertainment, promozione e visibilità indirizzato ai partner commerciali e ai comuni presenti lungo il percorso del Giro d’Italia.

E’ una festa che coinvolge il territorio nelle ore precedenti il passaggio della corsa rosa.

CHE COS’È LA CAROVANA 

Un “serpentone” di automezzi colorati che precede il passaggio dei corridori di circa 90 min sul medesimo percorso.

ENGAGEMENT

Uno staff giovane e allegro che porta festa al suo passaggio, distribuendo tanti gadget a ritmo della musica di RDS.

Il pubblico che assiste al passaggio della carovana diventa, contemporaneamente, spettatore e protagonista.

LE FERMATE E GLI ORARI DELLA CAROVANA

