GIRO D’ITALIA 2018, OGGI LA PRESENTAZIONE DELLE PRIME 3 TAPPE
Oggi alle ore 11 presso il lussuoso Hotel Waldorf Astoria di Gerusalemme saranno presentate le prime tre tappe del Giro d’Italia 2018, edizione numero 101 della corsa rosa.
Le prime tre tappe, ormai confermate, saranno in Israele: partenza da Gerusalemme, mentre una frazione potrebbe arrivare a Tel Aviv., tutto comunque, sarà reso stamane
Per le altre 18 tappe dovremo aspettare la presentazione ufficiale, negli scorsi mesi si sono rincorse le voci riguardanti il possibile percorso.
Dopo un giorno per lo spostamento in Sicilia si dovrebbe ripartire con 3 tappe in Sicilia un risultato che è frutto dell’accordo firmato da Regione Siciliana, Rcs Sport e Giro d’Italia.
La prima, da Catania a Caltagirone, con i ciclisti che attraverseranno la "maremonti" passando da Carlentini, Palazzolo Acreide e Grammichele.
La seconda da Agrigento verso la Sicilia Occidentale, fino a Santa Ninfa, nella Valle del Belice in ricordo del 50° anniversario del terremoto del 15 gennaio 1968, passando per Sciacca e Menfi.
L'ultima tappa siciliana prevede infine la partenza da Caltanissetta e l'arrivo sull'Etna attraversando pure la città di Paternò
Nelle prossime settimane, a Milano, sarà svelato l’intero programma.