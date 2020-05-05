GIRO D'ITALIA 2020 DAL 3 AL 25 OTTOBRE, “DUE IPOTESI AL SUD PER LA GRANDE PARTENZA”

Il Giro d’Italia 2020, rinviato a causa del coronavirus, si disputerà dal 3 al 25 ottobre anche se ancora non si conoscono le tappe.Questo pomeriggio l’Unione Ciclistica Internazionale ha diramato il...

Questo pomeriggio l’Unione Ciclistica Internazionale ha diramato il nuovo calendario provvisorio elaborato in seguito all’emergenza sanitaria Coronavirus, che ha portato allo stravolgimento di tutte le manifestazioni sportive. Il Giro d’Italia, in particolare, si svolgerà dal 3 al 25 ottobre.

Al momento non si sa ancora da dove partirà il Giro d’Italia 2020 ma sembra probabile che sarà data molta più attenzione al Sud dove l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus appare meno intensa. RCS Sport sta valutando alcune ipotesi e ne ha parlato il Presidente Mauro Vegni in un’intervista a Repubblica. “Stiamo studiando due ipotesi per la nuova partenza del Giro d’Italia, ambedue al Sud. E non è detto che siano in Sicilia. In questo momento è complicato parlare con le Regioni, pensiamo di definire le prime tappe entro un paio di settimane.

Per noi comunque contava essenzialmente avere un calendario per ricominciare a mettere in piedi gli eventi”.

Inoltre, le grandi classiche del ciclismo italiano si terranno durante l'estate: Strade Bianche il primo di agosto, Milano-Sanremo 8 agosto, Tirreno-Adriatico 7-14 settembre. Il Lombardia si terrà pochi giorni dopo il Giro, il 31 ottobre.

Nessuna sorpresa per il Tour de France, già calendarizzato dal 29 agosto al 20 settembre, malgrado lo stop agli eventi di massa deciso dal governo francese fino a tutto agosto, quindi probabilmente con i primi giorni senza pubblico in strada.