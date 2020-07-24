GIRO D’ITALIA 2020, INIZIO IN SICILIA , IL 5 OTTOBRE IL PASSAGGIO DA PATERNO'

Sarà dunque la Sicilia ad accogliere la partenza della 103a edizione del Giro d'Italia 2020. Un'edizione all'insegna della rinascita, visti i fatti relativi al Coronavirus che hanno stravolto il mondo...

Sarà dunque la Sicilia ad accogliere la partenza della 103a edizione del Giro d'Italia 2020. Un'edizione all'insegna della rinascita, visti i fatti relativi al Coronavirus che hanno stravolto il mondo intero. Da quel Messina-Catania del 1930, riecco nuovamente la partenza nella splendida isola del Sud Italia che aprirà i battenti all'evento sabato 3 ottobre fino alla conclusione della manifestazione domenica 25 ottobre a Milano. Saranno 176 i corridori pronti al via al nastro di partenza.

La prima tappa a Palermo con una 16 km individuale, per la prima volta a Monreale. Le novità assolute invece inizieranno da domenica 4 ottobre, Alcamo-Agrigento, la seconda tappa, che toccherà Trapani e il Belice prima di sfiorare Selinunte e riversarsi poi verso il versante costiero di Sciacca fino a raggiungere Agrigento con una salita con vista sulla Valle dei Templi. Prime due tappe, dunque, come novità assoluta.

La terza tappa (lunedì 5 ottobre) sarà anche il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2020. Si partirà da Enna, verso i 1810 metri di Piano Provenzana, sull’Etna. In questa giornata si fiancheggerà Catania, prima di salire verso il vulcano attraversando Paternò, Belpasso, Nicolosi. Da Catania – martedì il 6 ottobre – partirà la quarta e ultima frazione siciliana. Sarà una giornata movimentata e di circa 145 chilometri. Dopo aver affrontato la dorsale tra Nebrodi e Peloritani, a Novara di Sicilia si punterà sulla costa nord per raggiungere Villafranca Tirrena, alle porte di Messina.

Lasciata la Sicilia, il Giro ripartirà mercoledì 7 ottobre con una tappa calabrese da Mileto ai 1.300 metri di altitudine Camigliatello Silano.

DICHIARAZIONI

Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana, ha detto: “Quest’anno il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia. Abbiamo raggiunto questo accordo con RCS Sport e dal 3 al 6 ottobre la carovana Rosa farà quattro tappe nell’isola prima di raggiungere il continente. Un grande evento, non solo sportivo – uno sport antico e che conta in Sicilia tantissimi appassionati – ma un grande evento di promozione turistica, con il Giro d’Italia che metterà in evidenza le parti più belle e gli aspetti paesaggistici più interessanti del nostro territorio. Un’occasione buona per fare sport e fare turismo e per far conoscere in Italia e nel mondo la parte migliore della nostra terra”.