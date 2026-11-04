Giro d'Italia 2027, Sicilia esclusa dal percorso: la corsa rosa si ferma a Napoli
Presentate le 21 tappe del Giro d'Italia 2027. Nessun passaggio nell'Isola: escluse anche Calabria, Basilicata, Puglia e Sardegna.
SICILIA – Il Giro d'Italia 2027 non passerà dalla Sicilia. La conferma arriva dalla presentazione ufficiale del percorso della 110ª edizione della Corsa Rosa, avvenuta oggi, martedì 3 novembre, a Roma. Una notizia che lascia l'amaro in bocca agli appassionati siciliani di ciclismo, che anche il prossimo anno non potranno assistere al passaggio dei grandi campioni sulle strade dell'Isola.
La competizione, in programma dall'8 al 30 maggio 2027, partirà da Trieste e si concluderà a Roma, attraversando diverse regioni italiane e prevedendo anche uno sconfinamento in Slovenia.
Il punto più a sud dell'intero percorso sarà Napoli, dove i corridori arriveranno sabato 15 maggio, in occasione dell'ottava tappa con partenza da Trasacco. Da lì la carovana risalirà verso il Centro e il Nord Italia, senza raggiungere la Sicilia.
A restare fuori dal tracciato non sarà soltanto l'Isola. Escluse anche Calabria, Basilicata, Puglia e Sardegna, oltre al Molise. Una scelta che priva gran parte del Mezzogiorno di uno degli appuntamenti sportivi più seguiti a livello internazionale.
Per la Sicilia si tratta anche di un'occasione mancata sul piano turistico e promozionale. Il Giro d'Italia rappresenta infatti una straordinaria vetrina televisiva, capace di mostrare a milioni di spettatori paesaggi, città e territori attraversati dai ciclisti.
Dalle strade dell'Etna alle coste siciliane, l'Isola offre scenari che in passato hanno regalato tappe spettacolari alla Corsa Rosa.
Il percorso del 2027 prevede complessivamente 21 tappe, 3.418,9 chilometri e oltre 50mila metri di dislivello, con alcune delle sfide più impegnative concentrate sulle grandi salite del Nord, tra Mortirolo, Gavia e Monte Zoncolan.
Resta dunque una certezza: nel 2027 la maglia rosa non attraverserà le strade siciliane. Per gli appassionati dell'Isola bisognerà attendere un'altra edizione, nella speranza di rivedere il Giro d'Italia protagonista anche nel territorio siciliano.