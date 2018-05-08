GIRO D'ITALIA: 4° Tappa Catania - Caltagirone - LE FOTO

Il corridore belga Tim Wellens (Lotto Soudal) ha vinto la quarta tappa del centunesimo Giro d'Italia, Catania-Caltagirone di 202 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Micha...

Il corridore belga Tim Wellens (Lotto Soudal) ha vinto la quarta tappa del centunesimo Giro d'Italia, Catania-Caltagirone di 202 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Michael Woods (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) e Enrico Battaglin (Team Lotto NL - Jumbo).

Rohan Dennis (BMC Racing Team) è ancora la Maglia Rosa di leader della classifica generale.

RISULTATO FINALE

1 - Tim Wellens (Lotto Soudal) - 202 km in 5h17’34”, media 38,165 km/h

2 - Michael Woods (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) s.t.

3 - Enrico Battaglin (Team Lotto NL - Jumbo) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Rohan Dennis (BMC Racing Team)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 1"

3 - Simon Yates (Mitchelton - Scott) a 17"

Il vincitore di tappa Wellens, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Ho avuto la fortuna di avere compagni di squadra molto forti. Grazie a loro avevo un po' di vantaggio all'inizio della salita. Non ho dovuto andare a tutta sin da subito, ho potuto aspettare gli ultimi 200 metri. Sono molto contento di aver vinto già alla quarta tappa, il resto del Giro sarà semplicemente un di più qualunque cosa succeda. Ora correrò senza stress.".

La Maglia Rosa Dennis ha dichiarato: "È stato frenetico, con molte curve e molto pubblico nel finale. Era importante rimanere fuori dai guai dagli ultimi dieci chilometri fino all'inizio dell'ultima salita. Di solito perdevo la maglia di leader dopo un giorno negli altri grandi giri. Per me conservare la Maglia Rosa oggi è un grande risultato".

Seguiranno le dichiarazioni della conferenza stampa e altri materiali.

MAGLIE

Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Rohan Dennis (BMC Racing Team)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Elia Viviani (Quick-Step Floors)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Enrico Barbin (Bardiani CSF)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors)