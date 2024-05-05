GIULIA CECCHETTIN OGGI AVREBBE COMPIUTO 23 ANNI.

Giulia Cecchettin avrebbe compiuto 23 anni in questo 5 maggio. Un anno fa festeggiava con il padre a Padova, oggi il papà e la sorella la ricordano. Giulia Cecchettin è stata uccisa prima di arrivare...

Giulia Cecchettin avrebbe compiuto 23 anni in questo 5 maggio. Un anno fa festeggiava con il padre a Padova, oggi il papà e la sorella la ricordano. Giulia Cecchettin è stata uccisa prima di arrivare a questo compleanno, prima di laurearsi. L'ex fidanzato Filippo Turetta l'ha uccisa l'11 novembre del 2023.

Gino Cecchettin, padre di Giulia, ha parlato al Corriere della Sera. «È dura, lo è ogni singolo giorno quando mio alzo e vedo la camera di Giulia vuota. Vedo le foto appese al muro assieme ai suoi allegri fumetti, i suoi vestiti sulla sedia, come li aveva lasciati lei e i tanti ricordi che custodisco nel mio cuore».

Il ricordo di Giulia è anche nel libro scritto dal padre, Cara Giulia, e nelle sue pagine social. Su Facebook ha pubblicato un fumetto. «Me lo ha mandato una ragazza dicendomi che l’aveva ispirata Giulia, mi sono emozionato ed ho pensato: “Ma guarda Giulia cosa combini..” Una delle tante belle cose che lei sta facendo da lassù».

Anche lo zio Andrea Camerotto ha dedicato alla nipote un post sui social. «Stellina, mi sono reso conto che sei stata un regalo. Ci hai regalato sorrisi, bontà, altruismo, intelligenza e delicatezza e molto altro.. Ciao, salutami tanto la mamma».