Tre ministri siciliani: Bonafede, Bongiorno e Grillo, nel governo guidato da Giuseppe Conte

Tre sono i ministri siciliani del Governo M5S Lega, guidato dal Professor Giuseppe Conte

Si tratta di Giulia Bongiorno, avvocato palermitano che sarà ministro alla Pubblica Amministrazione, Alfonso Bonafede, di Mazara del Vallo, che sarà ministro della Giustizia e Giulia Grillo, catanese ministro alla Salute

Ecco la lista dei ministri del governo M5s-Lega

Vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, Lavoro e politiche sociali: Luigi Di Maio.

Vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno: Matteo Salvini.

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti.

Economia: Giovanni Tria (Lega).

Esteri: Moavero Milanesi.

Giustizia: Alfonso Bonafede (M5S).

Politiche comunitarie: Paolo Savona.

Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta: Riccardo Fraccaro (M5S).

Pubblica amministrazione: Giulia Bongiorno (Lega).

Affari regionali: Erika Stefani (Lega).

Sud: Barbara Lezzi (M5S).

Famiglia e disabili: Lorenzo Fontana (Lega).

Difesa: Elisabetta Trenta (M5S).

Politiche agricole: Gian Marco Centinaio (Lega).

Infrastrutture: Danilo Toninelli (M5S).

Istruzione: Marco Bussetti (Lega).

Beni culturali: Alberto Bonisoli (M5S).

Salute: Giulia Grillo (M5S).

Ambiente Sergio Costa.

Domani alle 16 il giuramento al Quirinale.