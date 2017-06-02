GIUSEPPE CONDORELLI E' CAVALIERE DEL LAVORO
C'è anche il catanese Giuseppe Valentino Condorelli, 50 anni, amministratore delegato dell'omonima industria dolciaria di Belpasso, fondata dalla sua famiglia nel 1933, famosa anche per i suoi 'torron...
C'è anche il catanese Giuseppe Valentino Condorelli, 50 anni, amministratore delegato dell'omonima industria dolciaria di Belpasso, fondata dalla sua famiglia nel 1933, famosa anche per i suoi 'torroncini' tra i 25 Cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Alla scomparsa del padre dà un nuovo impulso all'azienda ampliando la gamma di prodotti e affermandosi come leader nella produzione del latte di mandorla. Oggi l'azienda produce oltre 160 specialità, da ricorrenza e per il consumo quotidiano, utilizzando materie prime del territorio. È presente all'estero, con una significativa rete di vendita, in Europa, Stati Uniti, Canada, Russia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Australia, Arabia Saudita, Singapore e Corea del Nord. Occupa 50 addetti.