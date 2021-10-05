GIUSEPPE CONTE DOMANI AD ADRANO, GIOVEDI A MISTERBIANCO PER TOUR ELETTORALE

Comincia domani alle 15 da Adrano la tre giorni di Giuseppe Conte in Sicilia in vista delle amministrative del 10 e 11 ottobre per supportare i candidati sostenuti dal Movimento 5 stelle.«Ringraziamo...

«Ringraziamo il neo presidente del Movimento 5 Stelle - dice il capogruppo del M5S all’Ars Giovanni Di Caro - per il suo arrivo in Sicilia e per il suo eccezionale e stakanovistico impegno che ha mostrato in questi giorni per essere vicino ai nostri candidati in gran parte del Paese. Sarà l’occasione per cominciare a fare squadra e per iniziare a parlare di futuro del Movimento.

Apprezziamo molto - aggiunge - il messaggio di Conte e il suo mettere l’accento su ambiente, ecologia, sisma bonus e sull'attenzione agli ultimi, col reddito di cittadinanza, che va sì rivisto, ma assolutamente mantenuto per garantire il sostentamento a chi non ha nulla o veramente poco».

Queste le tappe e le piazze. Domani: Adrano (ore 15, piazza Umberto); Ramacca (ore 17, piazza Umberto); Grammichele (ore 18,30, piazza Carafa); Caltagirone (ore 20, piazza Umberto). Giovedì 7 ottobre: Giarre (ore 10,30 piazza San Francesco D’assisi); Misterbianco (ore 12,15, via Alessandro Volta) ; Lentini (ore 15,30, piazza Umberto I); Pachino (ore 17,30, piazza Vittorio Emanuele); Vittoria (ore 20, piazza del Popolo). Venerdì 8 ottobre: Favara (ore 10, piazza Cavour), Porto Empedocle (ore 11, via Roma), San Cataldo (ore 17,30 piazza Falcone e Borsellino), Alcamo (ore 21 da definire).

«Un’occasione di confronto con i candidati sindaco e al consiglio comunale alle amministrative, ma anche un’opportunità di dialogo con la comunità siciliana del Movimento 5 Stelle.

Abbiamo ancora tanto lavoro da portare avanti nell’interesse dei cittadini e della nostra terra: continuiamo con l’entusiasmo e la determinazione che ci hanno sempre contraddistinti» ha detto il deputato siciliano del M5s Francesco D’Uva che accompagnerà il presidente del Movimento Giuseppe Conte nel suo tour nell’isola, da domani a venerdì 8 ottobre, per iniziative a sostegno dei candidati alle prossime amministrative del 10 e 11 ottobre.