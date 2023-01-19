GIUSEPPINA GIULIANO, LA PENDOLARE CHE OGNI GIORNO FA NAPOLI-MILANO IN TRENO PER LAVORARE «TRENO COSTA MENO DI UNA STANZA IN AFFITTO»

Giuseppina Giuliano abita a Napoli, a una mezz'ora dalla stazione dove tutte le mattine alle 5 prende il Frecciarossa per arrivare a Milano dove lavora come operatrice scolastica al liceo artistico Bo...

Giuseppina Giuliano abita a Napoli, a una mezz'ora dalla stazione dove tutte le mattine alle 5 prende il Frecciarossa per arrivare a Milano dove lavora come operatrice scolastica al liceo artistico Boccioni dove il suo orario di lavoro è dalle 10:30 alle 17.

Entrata di ruolo a settembre, "ho provato a cercare una casa che non costasse troppo, considerando che il mio stipendio mensile è di 1.165 euro" ha raccontato al Giorno, ma "mi sono resa conto che ormai a Milano è più facile trovare un ago in un pagliaio".

A Napoli Giuseppina, che ha 29 anni, vive con i genitori, la nonna e i suoi cani. "Questo mi permette di non avere ulteriori spese oltre a quelle del treno e per questo - ha aggiunto - mi ritengo molto fortunata" e riesce anche un po' a risparmiare.

Alle quattro si alza per andare in stazione e prendere il treno delle cinque, ogni giorno dal lunedì al sabato, poi per rientrare prende il Frecciarossa delle 18:20. Accumulando punti con i viaggi che fa e prendendo i biglietti con tanto anticipo "in definitiva il treno mi costa poco, circa 400 euro, mensilmente molto meno di una stanza in condivisione a Milano".