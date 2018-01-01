95047

Gli auguri del governatore Musumeci ai siciliani

Un augurio a tutti i siciliani per il 2018. E' stato uno dei primi pensieri di questa prima giornata dell'anno per il neo governatore della Sicilia,Nello Musumeci, che ha scritto un apposito post su F...

01 gennaio 2018 16:12
Nello Musumeci, che ha scritto un apposito post su Facebook. «Buon Anno alla straordinaria comunità dei siciliani, ovunque si trovino, in Patria o all’estero - ha scritto sul sul profilo il presidente della Regione -. Auguri di buona salute e di serenità, specie a chi soffre tra la disperazione e la rassegnazione.

Sarà per la nostra Isola l’inizio del cambiamento, lento ma inevitabile».

