GLI AUTOTRASPORTATORI SICILIANI SCENDONO IN PIAZZA PER IL CARO GASOLIO: BLOCCO DEI PORTI DAL 14 AL 18 APRILE

Il Cts – Comitato Trasportatori Siciliani torna a denunciare le criticità che gravano sul settore dell’autotrasporto. Tra i principali problemi segnalati, il Comitato chiede chiarimenti urgenti sul Sea Modal Shift, in particolare sulle tempistiche dei pagamenti e sui criteri di calcolo adottati.

Viene inoltre evidenziato come l’Ets continui ad essere corrisposta agli armatori, i quali la riversano al Ministero dell’Ambiente, senza però alcuna trasparenza sull’effettivo utilizzo delle risorse. Il Cts ribadisce la necessità che tali fondi vengano destinati al Mit, così da incrementare gli stanziamenti previsti proprio per il Sea Modal Shift.

Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, dal 2028 è prevista anche l’introduzione dell’Ets2, con possibili ripercussioni sui bilanci delle imprese, senza che vi sia stata finora una comunicazione ufficiale da parte delle istituzioni.

A questo si aggiunge l’aumento del costo del carburante, legato agli attuali scenari bellici internazionali, che sta incidendo pesantemente sui traghettamenti da e per Sicilia e Sardegna. Nonostante il Dl 33/2026 abbia previsto misure a sostegno degli autotrasportatori per il caro-gasolio, nulla è stato fatto per contenere il costo degli imbarchi, aggravando ulteriormente l’impatto dei rincari.

Alla luce di queste criticità, il Comitato ha deciso di inviare al Governo nazionale una richiesta formale di incontro, al fine di ottenere chiarimenti e conoscere le misure che si intendono adottare.

In attesa di risposte, il Cts ha proclamato un fermo dei servizi di trasporto dalle ore 00:01 del 14 aprile 2026 alle ore 24:00 del 18 aprile 2026, con presidi e manifestazioni nei principali porti siciliani.

Fonte: Comitato Trasportatori Siciliani