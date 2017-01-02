Gli esplode un petardo: 16enne perde mano e occhio sinistro

E' stato operato al Cannizzaro di Catania

95047.it E' ricoverato nel reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'ospedale Cannizzaro il 16enne ferito da petardi, proveniente dall'ospedale Maggiore di Modica. Entrato nel Trauma Center del Cannizzaro nella tarda serata di ieri, per i gravissimi danni alle mani e al volto dovuti all'esplosione, nella notte il ragazzino è stato operato d'urgenza da un'équipe di chirurghi plastici e di oculisti. Il 16enne ha perso l'occhio sinistro e la mano sinistra, completamente dilaniata, mentre i sanitari hanno ricomposto la mano destra, gravemente compromessa (in particolare al primo dito). La valutazione della ripresa della funzionalità dell'arto sarà possibile solo successivamente. Per i prossimi giorni, il giovane paziente resterà sotto monitoraggio nell'Unità Operativa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, diretta dal prof. Rosario Perrotta. I medici mantengono la prognosi riservata per il rischio di infezioni.