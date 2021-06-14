GLI RUBANO DALLA MACCHINA LA VALIGETTA CON I CODICI BANCOMAT PRELEVANDO UN’ INGENTE SOMMA DI DENARO, DENUNCIATO
I poliziotti del Commissariato Sezionale di P.S. Borgo Ognina, hanno denunciato per il reato di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito il pluripregiucato cinquatunenne R.M..
A seguito della denuncia del furto di una valigetta su un’auto in sosta, contenente un pc e delle carte bancomat, e del successivo prelievo, sempre ad opera di ignoti, di un’ingente somma di denaro agli sportelli bancomat, gli investigatori avviavano immediate indagini per risalire all’autore del reato.
Esaminando i filmati dei sistemi di video sorveglianza delle banche in cui il malvivente aveva fatto i prelievi, si riusciva a risalire in modo certo all’autore del reato, già noto alle forze di polizia per i numerosi precedenti penali che annoverava.
La vittima del furto ha espresso la sua gratitudine alla Polizia per essere tempestivamente riuscita ad individuare l’autore del furto.