GLI SCOUT FSE PATERNÒ 7 INCONTRANO I VIGILI DEL FUOCO

È stata senza dubbio un’esperienza preziosa per i ragazzi del gruppo scout FSE ( Federazione scoutismo europeo) Paternò 7.

La visita al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paternò del Comando Provinciale di Catania ha offerto loro l’opportunità di apprendere tecniche fondamentali di primo soccorso, indispensabili soprattutto per chi affronta attività all’aria aperta.

L’introduzione sul numero unico di emergenza e sulle procedure da seguire in caso di piccoli traumi è fondamentale per aumentare la consapevolezza e la sicurezza nei campi scout.

Inoltre, la dimostrazione di BLS-D e delle manovre di disostruzione delle vie aeree può fare la differenza in situazioni critiche.

Iniziative come questa sono fondamentali per diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione, avvicinando i giovani al mondo del soccorso e alla professionalità dei Vigili del Fuoco.

Un’esperienza sicuramente utile e formativa.