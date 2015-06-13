95047

Gli scout paternesi a Roma all'incontro col Papa!

Da Paternò 1 a Paternò 5: una grande festa di fede e di gioia. LE FOTO

A cura di Redazione Redazione
13 giugno 2015 14:01
Gli scout paternesi a Roma all'incontro col Papa! -
Cronaca
Condividi

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047