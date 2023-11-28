GLI TROVANO IN CASA QUASI UN CHILO DI MARIJUANA: ARRESTATO AD ACIREALE

Nell’ambito di mirati servizi di prevenzione alla diffusione di stupefacenti, in particolare tra i giovani e di contrasto alle attività di spaccio, la Polizia di Stato di Acireale ha arrestato un 23en...

Nell’ambito di mirati servizi di prevenzione alla diffusione di stupefacenti, in particolare tra i giovani e di contrasto alle attività di spaccio, la Polizia di Stato di Acireale ha arrestato un 23enne.

Gli agenti del Commissariato di Acireale, durante le attività di controllo svolte con il supporto delle Unità Cinofile dell’U.P.G.S.P. della Questura, hanno eseguito diverse perquisizioni e, anche, mirate attività preventive nelle aree circostanti alcuni istituti superiori di Acireale.

Nel corso dei servizi, gli agenti del Commissariato e, in particolare, quelli della Squadra Investigativa con le Unità Cinofile antidroga, hanno, inoltre, eseguito una perquisizione a Piano D’Api, frazione di Acireale, nell’abitazione di un pregiudicato 23enne con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Fatto ingresso nell’appartamento, il cane “Pablo” ha puntato con decisione verso una porta chiusa a chiave. Una volta aperta, ha permesso l’accesso a una stanza adibita a bagno, dove sono state rinvenute 4 insalatiere contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, complessivamente quantificata in 935 grammi lordi.

La perquisizione è stata estesa alle restanti stanze dell’abitazione, tra cui il salotto, dove sono stati trovati due bilancini elettronici di precisione e pezzi di carta stagnola, verosimilmente utilizzata per il confezionamento della sostanza stupefacente in dosi da destinare allo spaccio. Nel balcone dell’abitazione, invece, è stata rinvenuta una pianta di cannabis già fiorita con steli di altezza di circa 1 metro.

Al termine delle attività di rito, il 23enne è stato arrestato e, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica, accompagnato alla casa circondariale di Catania