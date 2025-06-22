GLI USA NELLA NOTTE ATTACCANO L'IRAN. TRUMP: "CANCELLATI I SITI NUCLEARI".

Dopo le parole, Donald Trump passa ai fatti e a sorpresa nella notte, ha attaccato l'Iran, schierandosi al fianco di Israele dopo 9 giorni di guerra."Stasera posso riferire al mondo che gli attacchi s...

"Stasera posso riferire al mondo che gli attacchi sono stati un successo militare spettacolare", ha dichiarato Trump in un discorso alla nazione, aggiungendo che hanno preso di mira il cruciale impianto di arricchimento nucleare sotterraneo di Fordo insieme alle strutture di Natanz e Isfahan. "I principali impianti di arricchimento nucleare dell'Iran sono stati completamente e totalmente cancellati. L'Iran, il bullo del Medio Oriente, deve ora fare la pace", ha dichiarato Trump.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato gli Usa per gli attacchi, affermando che "con la forza impressionante e giusta degli Stati Uniti cambierà la storia". Su X il premier israeliano ha scritto: "Il presidente Trump e io diciamo spesso: la pace attraverso la forza. Prima viene la forza, poi viene la pace".

Condannando gli attacchi statunitensi come "senza legge e criminali", il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che il suo Paese ha il diritto di difendere la propria sovranità. "Gli eventi di questa mattina sono oltraggiosi e avranno conseguenze eterne", ha scritto su X.

“L'Iran si riserva tutte le opzioni per difendere la sua sovranità, i suoi interessi e il suo popolo”.

Le sirene continuano a suonare a Tel Aviv e le esplosioni sono state udite da Gerusalemme, mentre la TV di Stato iraniana annunciava il lancio di una nuova salva di missili. Teheran ha dichiarato che non ci sono “segni di contaminazione” dopo gli attacchi statunitensi e i regolatori sauditi hanno detto che “non sono stati rilevati effetti radioattivi” nella regione del Golfo. I media iraniani hanno confermato che sono stati attaccati parte dell'impianto di Fordo e i siti nucleari di Isfahan e Natanz.