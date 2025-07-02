GOLE ALCANTARA: A GRANDE RICHIESTA TORNA “L’ODISSEA” GIA’ APERTE LE PREVENDITE

“Le innumerevoli richieste di informazioni sull’attività teatrale nelle Gole dell’Alcantara, con l’interesse concentrato su un unico titolo, ossia Odissea, ci hanno portato ad aprire subito la prevend...

Lo ha dichiarato Ninni Trischitta, il quale – con l’altro produttore esecutivo, Luciano Catotti, e con il presidente di Buongiorno Sicilia, Simone Trischitta -, sta lavorando per il lancio dello spettacolo, che, come quelli andati in scena con grande successo sei e cinque anni fa, si avvarrà della drammaturgia e della regia di Giovanni Anfuso.

“Abbiamo già iniziato a lavorare – ha dichiarato quest’ultimo – al nuovo allestimento di Odissea, che quest’anno sarà l’unico spettacolo rappresentato alle Gole dell’Alcantara e prevede un cast di oltre venti attori, con nomi prestigiosi come Ruben Rigillo, Davide Sbrogiò, Liliana Randi, Giovanna Mangiù e tanti altri”. “Tutti insieme – ha aggiunto Anfuso – siamo pronti a raccogliere la sfida proprio nell’anno in cui tanti sono gli eventi dedicati al meraviglioso poema di Omero, compreso il film di Christopher Nolan parzialmente realizzato nelle isole Eolie”.

“Questo – ha confermato Ninni Trischitta – è l’anno dell’Odissea e gli spettacoli nelle Gole sono fissati dal 24 luglio al 31 agosto tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica. Tranne che nella settimana di Ferragosto, quando si andrà in scena lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, sabato 16 e domenica 17. Inoltre, sempre in agosto, le recite di giovedì 28 saranno anticipate a mercoledì 20. Come sempre ogni sera ci saranno due repliche: alle 20.30 e alle 22”.

“Torna nella sua Itaca – ha commentato Maurizio Vaccaro, del Parco botanico e geologico Gole dell’Alcantara – quell’Odissea già rappresentata qui nel 2019 e nel 2020. Un altro kolossal con tantissimi attori e allestimenti scenici importanti che vi lasceranno senza parole. E poi, la cosa più importante: le Gole, il fiume Alcantara, il basalto colonnare. Un grande spettacolo”.

L’adattamento di Anfuso del poema omerico prevede due Ulisse sulla scena: il giovane, interpretato da Ruben Rigillo, che vive le storie di Polifemo, di Circe, delle Sirene, e l’Odisseo che torna Itaca ormai anziano, reso in scena da Sbrogiò. Ma è soprattutto la comunità guidata da Omero a narrare sé stessa e la propria storia. E il poeta cieco aiuterà a comprendere quanto, nel tempo, le paure di guerre ed epidemie, non siano riuscite a scalfire la nostra umanità.

“Sarà meraviglioso – ha concluso il regista – seguire ancora l’epopea di Ulisse”. Da subito sarà intanto possibile acquistare in prevendita i biglietti per l’Odissea attraverso il circuito Boxoffice Sicilia, sia on line, sia tramite il centralone (095.7225340), sia nei punti vendita (seguendo il link http://www.ctbox.it/C2/Content.aspx/Punti_Vendita/ troverete l’elenco completo degli indirizzi).

Per qualsiasi informazione si potranno inviare messaggi Whatsapp al numero della produzione, il 347 638 0512. Altre notizie sullo spettacolo saranno disponibili sulle pagine Facebook di Buongiorno Sicilia (https://www.facebook.com/AssociazioneBuongiornoSicilia/) e dell’Odissea di Omero (https://www.facebook.com/OdisseaDiOmeroOfficial/ ) FOTO DI SANTO CONSOLI