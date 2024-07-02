GOOGLE TRADUTTORE ADESSO PARLA ANCHE SICILIANO
Il noto servizio di traduzione automatica, Google Traduttore, ha recentemente ampliato la sua offerta linguistica includendo anche il dialetto siciliano, oltre ad altri dialetti come il lombardo e il friulano.
Con questo aggiornamento, il numero totale delle lingue “conosciute” dal sistema ha raggiunto le 110.
Nel 2022, Google aveva aggiunto 24 nuove lingue utilizzando la traduzione automatica Zero-Shot. Nel 2024, grazie agli sviluppi resi possibili dall’intelligenza artificiale, il servizio ha visto un ulteriore incremento delle lingue supportate.
Questo progresso fa parte dell’obiettivo annunciato nel progetto “1.000 Languages Initiative”, che mira a costruire modelli di intelligenza artificiale capaci di supportare le 1.000 lingue più parlate nel mondo.
Il nuovo aggiornamento di Google Translate permette quindi agli utenti di tradurre testi dal siciliano all’italiano e viceversa, oltre che verso altre lingue supportate dal servizio.
Un segnale importante che getta le basi per far sì che i dialetti regionali siano considerati patrimoni da preservare, valorizzando la loro ricca tradizione letteraria e culturale.