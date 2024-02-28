GORIZIA. MALTRATTANO UNA BAMBINA DISABILE ALL’ASILO: ARRESTATE DUE MAESTRE
Due maestre di una scuola materna di Ronchi dei Legionari sono finite agli arresti domiciliari con le accuse di maltrattamenti di minori all'interno dell'istituti nel quale lavorano.
Le due insegnanti sono state al centro di una complessa e delicata indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Monfalcone, in provincia di Gorizia, coordinata dalla procura della Repubblica.
Nei loro confronti era arrivata agli investigatori una segnalazione nel dicembre 2023 per aver strattonato più volte una bambina disabile.
Dopo le prime informazioni, la procura ha autorizzato una serie di attività tecniche. Grazie al supporto di telecamere nascoste, i militari dell'arma hanno verificato cosa accadesse in orario scolastico all'interno delle aule.
E le immagini riprese raccontano diversi episodi di maltrattamenti da parte dalle due indagate. La bimba disabile veniva strattonata, presa a schiaffi, spinta quasi quotidianamente.
Contro di lei le due insegnanti si scagliavano anche con urla, rimproveri e parolacce, spesso anche in presenza di altri bambini. In timore che le violenze potessero proseguire ha fatto scattare la misura cautelare da parte del Gip del tribunale di Gorizia