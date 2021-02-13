GOVERNO DRAGHI, I DEPUTATI REGIONALI CINQUE STELLE: “SICILIA DIMENTICATA, NOI NON VOTEREMMO LA FIDUCIA”

“Non era certo questo il governo che ci aspettavamo e che ci si aspettava soprattutto in Sicilia. Siamo delusi sia dal nome dei ministri che dalla loro provenienza geografica”. A dirlo sono i parlamen...

“Non era certo questo il governo che ci aspettavamo e che ci si aspettava soprattutto in Sicilia. Siamo delusi sia dal nome dei ministri che dalla loro provenienza geografica”. A dirlo sono i parlamentari del M5s all’Assemblea regionale siciliana, per i quali “la Sicilia è stata totalmente dimenticata e in questo momento storico, con la programmazione del Recovery fund, questo può essere devastante, contribuendo ad allargare ancora di più il gap tra Nord e Sud. Se fossimo al posto dei parlamentari siciliani a Roma non voteremmo la fiducia a questo governo Draghi”.

“La Sicilia – afferma il capogruppo Giovanni Di Caro – è sempre stata una roccaforte per il Movimento 5 stelle, non essere rappresentata nell’esecutivo è uno schiaffo per i nostri cittadini, che non meritavano. Inoltre, abbiamo ceduto ministeri chiave e capisaldi dell’azione politica del Movimento, primo fra tutti il ministero del Lavoro”.

