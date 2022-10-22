95047

GOVERNO MELONI HA GIURATO AL QUIRINALE

Il governo Meloni ha giurato al Quirinale. Giorgia Meloni e i suoi ministri hanno giurato di difendere la Costituzione davanti al presidente Mattarella, prende via il primo esecutivo italiano guidato...

A cura di Redazione Redazione
22 ottobre 2022 10:23
GOVERNO MELONI HA GIURATO AL QUIRINALE -
Oltre 95047
Condividi

Il governo Meloni ha giurato al Quirinale.

Giorgia Meloni e i suoi ministri hanno giurato di difendere la Costituzione davanti al presidente Mattarella, prende via il primo esecutivo italiano guidato da una donna, Giorgia Meloni

Un governo varato in tempo record che sarà subito operativo.

Ministeri con portafoglio:

AFFARI ESTERI: Antonio Tajani che sarà anche vicepremier

INTERNO: Matteo Piantedosi

GIUSTIZIA: Carlo Nordio

DIFESA: Guido Crosetto

ECONOMIA: Giancarlo Giorgetti

IMPRESE E MADE IN ITALY: Adolfo Urso

AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE Francesco Lollobrigida

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA: Gilberto Pichetto Fratin 

INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI: Matteo Salvini che sarà anche vicepremier

LAVORO E POLITICHE SOCIALI: Marina Calderone

ISTRUZIONE E MERITO: Giuseppe Valditara

UNIVERSITA' E RICERCA: Anna Maria Bernini

CULTURA: Gennaro Sangiugliano

SALUTE: Orazio Schillaci

TURISMO: Daniela Santanché  

Ministeri senza portafoglio:

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO: Luca Ciriani

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Paolo Zangrillo

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE: Roberto Calderoli

SUD E MARE: Sebastiano Musumeci

SPORT E GIOVANI: Andrea Abodi

FAMIGLIA, NATALITA' E PARI OPPORTUNITA': Eugenia Roccella

DISABILITA': Alessandra Locatelli

RIFORME: Elisabetta Casellati

AFFARI EUROPEI, COESIONE TERRITORIALE E PNRR: Raffaele Fitto

Domenica 23 ottobre, alle 10.30, a Palazzo Chigi avrà luogo la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente Mario Draghi e il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. A cerimonia conclusa, si terrà la prima riunione del Consiglio dei Ministri.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047