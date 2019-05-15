GRAMMICHELE: ARMATO DI BASTONE MINACCIA PRIMA LA EX E POI I CARABINIERI, ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno arrestato nella flagranza un 26enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di atti persecutori e porto di armi...

Non avendo accettato la decisione della ex fidanzata, una ragazza di 25 anni, di troncare la loro storia d’amore – lui era troppo geloso ed irascibile - ha iniziato a perseguitarla tramite telefonate, messaggi e pedinamenti, fino ad affrontarla, minacciarla e strapparle il cellulare dalle mani per poi fuggire via.

La ragazza, mostrandosi comunque risoluta nella propria decisione, ha scatenato nell’ex una sorta di raptus che proprio stamattina lo ha condotto, armato di bastone, all’ingresso dell’abitazione della vittima dove, con estrema veemenza, pretendeva di entrare. La poveretta, terrorizzata, ha chiesto aiuto al 112, consentendo l’intervento sul posto di una pattuglia che, appena giunta, ha in effetti notato il persecutore con il bastone in mano posizionato proprio davanti l’uscio di casa della donna.

Il giovane, vedendo i militari, è fuggito generando un lungo inseguimento a piedi, intervallato da brevi soste dove ha più volte brandito il bastone all’indirizzo dei militari che, al momento opportuno, sono riusciti a bloccarlo, disarmarlo ed ammanettarlo.

Il bastone è stato sequestrato, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari dove attenderà di essere ammesso al giudizio per direttissima.