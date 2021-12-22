GRAMMICHELE: AUTO RUBATA SUBITO RITROVATA DAI CARABINIERI GRAZIE AL GPS

I Carabinieri della Stazione di Grammichele, hanno denunciato un 28enne del posto perché ritenuto gravemente indiziato di ricettazione e danneggiamento.Nella mattinata i militari hanno ricevuto la den...

I Carabinieri della Stazione di Grammichele, hanno denunciato un 28enne del posto perché ritenuto gravemente indiziato di ricettazione e danneggiamento.

Nella mattinata i militari hanno ricevuto la denuncia di un 58 enne del posto che lamentava il furto della propria Fiat Punto, incautamente posteggiata con le chiavi inserite nel quadro dinnanzi ad una rivendita di tabacchi per il tempo necessario a comprare le sigarette.

I militari si sono immediatamente attivati, aiutati però anche dal sistema di rilevamento GPS dell’antifurto di cui la vettura era dotata tanto che, dopo averla prima incrociata una volta, sono riusciti a beccare il ladro in via Turati.

Qui hanno sorpreso il malvivente mentre era ancora affaccendato a manomettere sotto il cruscotto proprio il GPS, perché consapevole della sua capacità di trasmissione del segnale, ma evidentemente non aveva fatto i conti con la tempestività dell’intervento dei Carabinieri che lo hanno bloccato, nonché trovato in possesso della chiave dell’autovettura che è stata poi restituita al proprietario.