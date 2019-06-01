GRAMMICHELE: ESEGUONO UN PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO E SCOVANO NELL’ABITAZIONE “COCA” E “FUMO”

I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno arrestato il 35enne Gesualdo MONTEMAGNOdel posto, in esecuzione di una misura restrittiva emessa dal Tribunale di Caltagirone.L’uomo, coinvolto nell’o...

I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno arrestato il 35enne Gesualdo MONTEMAGNO

del posto, in esecuzione di una misura restrittiva emessa dal Tribunale di Caltagirone.

L’uomo, coinvolto nell’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania denominata

“Ciclope 2”, eseguita nell’aprile del 2017, era stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria alla misura

cautelare dell’obbligo di dimora.

Provvedimento palesemente violato dallo stesso il 13 maggio scorso, quando una pattuglia dell’Arma lo sorprese nel comune di Caltagirone.

Grazie alla richiesta di inasprimento della misura cautelare avanzata dall’Arma di Grammichele al

Tribunale calatino, i giudici, recependone appieno i contenuti, hanno potuto emettere l’ordine di arresto con conseguente sottoposizione dell’indagato agli arresti domiciliari.

E proprio ieri, al momento della notifica del provvedimento, i militari perquisendo l’abitazione del reo hanno rinvenuto e sequestrato: circa 6 grammi di cocaina, 60 grammi di marijuana, 1 bilancino

elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare

le dosi di stupefacente da porre in vendita.

L’arrestato, a cui ovviamente sarà contestata anche la detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze

stupefacenti, assolte le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.