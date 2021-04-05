GRAMMICHELE. INCREMENTAVA IL REDDITO DI CITTADINANZA SPACCIANDO MARIJUANA    

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone e della Stazione di Grammichele hanno arrestato nella flagranza un 44enne di Grammichele, poiché ritenuto responsabile di detenzione f...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone e della Stazione di Grammichele hanno arrestato nella flagranza un 44enne di Grammichele, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Pur essendo percettore del reddito di cittadinanza (700 euro mensili), per incrementare le entrate si dedicava allo spaccio di sostanze stupefacenti. È quanto acclarato dai militari al termine di una attività info investigativa che, ieri sera, li ha condotti nell’abitazione dell’uomo all’interno della quale, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: circa 180 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.