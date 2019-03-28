GRAMMICHELE: RECUPERATO UN CADAVERE ALL'INTERNO DI UN POZZO

La notte scorsa, poco dopo le 22,00, il personale del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, è intervenuto in contrada Margi a Grammichele (CT) per il recupero di un corpo senza vita all...

La notte scorsa, poco dopo le 22,00, il personale del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, è intervenuto in contrada Margi a Grammichele (CT) per il recupero di un corpo senza vita all'interno di un pozzo realizzato per l'intercettazione ed il sollevamento dell'acqua.

Un uomo di 60 anni, per cause in corso di accertamento, si trovava senza vita sul fondo del pozzo profondo circa 5 mt.

Il sommozzatori dei Vigili del Fuoco, hanno provveduto al recupero del corpo e lo hanno messo a disposizione del medico legale, presente sul posto insieme ai militari del locale Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri.