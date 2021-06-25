GRAMMICHELE, TENTARONO DI RAPINARE UNA TABACCHERIA ARMATI DI MANNAIA: ARRESTATI

I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno arrestato un 20enne ed un 24enne, entrambi del posto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale...

Il 15 maggio scorso il 20enne, armato di una piccola mannaia e con il volto travisato da passamontagna, mentre il complice gli copriva le spalle all’esterno dell’obiettivo, faceva irruzione all’interno di una tabaccheria di corso Vittorio Emanuele intimando al proprietario: <<i soldi, i soldi, dammi i soldi!>>.

Il proprietario, per nulla intimorito dal malvivente che con tono minaccioso brandiva la mannaia, afferrava un bastone nascosto sotto il bancone di vendita riuscendo a far fuggire il rapinatore e chiedere aiuto ai carabinieri. I militari, giunti sul posto ed acquisite le prime testimonianze, hanno immediatamente analizzato le immagini registrate dalle telecamere in funzione, sia all’interno dell’esercizio commerciale che nell’intera zona teatro del fatto reato.

Riprese che hanno consentito, grazie anche alla profonda conoscenza da parte dei carabinieri dell’humus criminale operante nella cittadina, di dare un volto agli autori del reato e ricostruire l’intera dinamica dell’azione criminale.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Termini Imerese (PA).