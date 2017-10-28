GRAMMICHELE: TRUFFAVANO LE RIVENDITE TABACCHI PER DELLE RICARICHE POSTE PAY. ARRESTATA DAI CC UNA GIOVANE COPPIA

I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno arrestato un 18enne ed una 20enne, entrambi di Vizzini, per tentata truffa in concorso.Nelle ultime settimane a Grammichele alcuni commercianti sono s...

I Carabinieri della Stazione di Grammichele hanno arrestato un 18enne ed una 20enne, entrambi di Vizzini, per tentata truffa in concorso.

Nelle ultime settimane a Grammichele alcuni commercianti sono stati vittime di truffe. In particolare il 9 ed il 10 a Grammichele e il 25 ottobre a Vizzini una coppia di giovani si recava in alcune tabaccherie e dopo aver ricaricato con somme dai 10 ai 200 euro, una carta Poste Pay al momento del pagamento, con la scusa di aver dimenticato il portafoglio in auto, si allontanava dileguandosi.

Ieri sera, un pattuglia, allertata da un commerciante, ha bloccato i due in via Raffaelle Failla mentre erano intenti ad allontanarsi da una tabaccheria dopo aver tentato l’ennesima truffa, ricaricando una carta Poste Pay.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati ristretti ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.