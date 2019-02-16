GRAMMICHELE:PRESI MENTRE RAZZIANO LE ROTAIE DELLE LINEA FERROVIARIA.
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza Salvatore MELI cl.80 del posto e Massimo MANENTI cl.75 di Vizzini (CT), poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato...
La pattuglia, durante il controllo del territorio, li ha sorpresi in quella via Gentile, nei pressi della stazione ferroviaria di Grammichele, mentre caricavano su di una Renault “Twingo” 3 binari, da 2,2 metri cadauno, di proprietà di R.F.I.
L’autovettura è stata sottoposta a sequestro, mentre il materiale è stato restituito alla ditta Globalfer S.p.a., aggiudicataria dei lavori di manutenzione di quella tratta ferroviaria.
Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.