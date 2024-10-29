GRANDE FESTA AL POLICLINICO DI MESSINA: TRIPLO FIOCCO AZZURRO PER I GEMELLINI ALEX, NICOLAS E GABRIEL
Un entusiasmante triplo fiocco azzurro ha fatto la sua comparsa al Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina, dove Miriam Durante, una donna di 32 anni, ha dato alla luce tre gemellini: Alex, Nicolas e Gabriel. I piccoli, nati il 22 ottobre, stanno bene e sono già tornati a casa per conoscere il loro fratello maggiore e il padre, Salvatore Crispi. Grande festa al reparto di Ginecologia e Ostetricia, diretto dal professor Alfredo Ercoli, dove la gioia per questo evento straordinario ha riempito gli spazi.
Miriam e i suoi bambini sono stati assistiti con grande cura all’Unità Operativa Complessa di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale, sotto la direzione della professoressa Eloisa Gitto. Si è trattato di un parto trigemino insorto in modo naturale, un evento raro che si è svolto senza particolari complicanze. La gravidanza era stata seguita con attenzione dal dott. Silvestro Arbuse nell’Ambulatorio di Gravidanza del Policlinico. Miriam ha partorito a 34 settimane attraverso un taglio cesareo, eseguito in sala operatoria dal professor Ferdinando Gulino, insieme ai dottori Angelo Santamaria, Alessandra Rosaniti e Francesco Lanza, anestesista.
Il Policlinico offre diversi servizi per le donne che scelgono di partorire in questa struttura, tra cui la possibilità di usufruire della partoanalgesia. Un team di anestesisti è disponibile 24 ore su 24 per supportare le pazienti durante il parto, garantendo il massimo comfort e sicurezza.
Durante la loro degenza, i gemelli, che pesavano rispettivamente 1,850 kg e 1,950 kg, sono stati sottoposti a un monitoraggio continuo dei parametri vitali, mantenutisi sempre nella norma, e hanno ricevuto controlli specifici approfonditi. Dopo essere stati assistiti dall’unità di neonatologia guidata dalla Dott.ssa Danila Mazzeo, hanno continuato a ricevere supporto intensivo dalla Terapia Intensiva Neonatale, diretta dalla Prof.ssa Eloisa Gitto, poiché nati prima del termine. Per i primi tre anni di vita, i piccoli saranno seguiti in follow-up dalla TIN.
Il professor Gulino spiega che le gravidanze trigemellari sono sempre più rare, soprattutto quando non si ricorre a trattamenti di fertilità, con un’incidenza di circa 1 caso su 7.000. In questo caso, nella storia clinica della paziente era presente un’ereditarietà per parti gemellari. I trigemini possono essere monozigoti, derivando da un singolo ovocita fecondato, oppure dizigoti, provenendo da ovociti diversi. La gravidanza trigemellare richiede maggiori accorgimenti e controlli più frequenti, oltre a personale e strutture specializzate.
Miriam, parlando della sua esperienza, ha condiviso: “All’inizio apprendere che fossero tre è stata una vera sorpresa – un mix di paura e incertezze. Ma mi sono affidata ai consigli dei medici. Sono felice che sia andato tutto bene e di aver scelto una struttura che ha tutte le professionalità e competenze per gestire le necessità dei neonati nati prima del termine. Il sostegno ricevuto dal personale della neonatologia e della TIN è stato essenziale per superare alcune criticità. Ringrazio tutto il personale per le amorevoli cure prestate a me e ai miei figli”.
Un evento straordinario che celebra non solo la vita, ma anche l’impegno e la professionalità di tutto il personale del Policlinico, capace di gestire situazioni complesse con dedizione e competenza.