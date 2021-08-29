GRANDE FRATELLO VIP 6: SVELATI I NOMI DEI 21 CONCORRENTI

Lunedì 13 settembre si aprirà la porta rossa più famosa della tv con l'esordio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Gli occhi sono tutti puntati sul cast di cui per ora si conoscono solo due...

Dalle pagine social ufficiali del programma è stato annunciata la pubblicazione di vari indizi che via via ci sveleranno gli altri vip pronti a far parte della nuova edizione del reality. Nel mentre, ci ha pensato la nota blogger campana Deianira Marzano a svelare l'intero cast composto da 21 concorrenti protagonisti del Gf Vip 6.

Stando a quanto spifferato da Deianira alla prossima edizione del Grande Fratello Vip vedremo: Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Giucas Casella, Jo Squillo, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Davide Silvestri, Ainett Stephens, Manila Nazzaro.

E poi ancora: la figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi, le tre nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, l’ex concorrente di Temptation Island Tommaso Eletti, l’ex tronista di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone, Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Andrea Casalino, giovane attore e modello.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip debutterà lunedì 13 settembre in diretta su Canale 5.

Al timone, per la terza volta consecutiva, Alfonso Signorini, affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.