GRANDE NOVITÀ PER IL 2025: DELTA AIRLINES LANCIA VOLO DIRETTO CATANIA-NEW YORK

Da maggio 2025 la Sicilia avrà nuovamente un collegamento aereo diretto con New York: Delta Airlines, infatti, ha annunciato oggi il nuovo volo Catania-New York che collegherà l’Aeroporto di Fontanarossa con il John Fitzgerald Kennedy della “Grande Mela”. Il volo della grande compagnia americana collegherà le due città in circa 12 ore, con tutte le comodità a bordo, e avrà una frequenza giornaliera.

Le due città distano oltre 8.700 chilometri e il volo diretto è una notizia davvero straordinaria per tutti i siciliani: è la più grande novità di Delta Airlines in Italia, e forse in Europa, per il 2025 e gli studi di settore preannunciano un grande successo non solo per i siciliani che ambiscono a viaggiare con New York, ma soprattutto per gli americani che sempre più numerosi viaggiano per turismo verso la Sicilia orientale, con Taormina, Siracusa, Noto, Ragusa, Agrigento, l’Etna e tutte le bellezze dell’isola.

Il volo sarà operato da aeromobili 767-300ER da 215 posti con 4 cabine di servizio, incluse Delta One, Delta Premium Select, Comfort+ e Main Cabin.