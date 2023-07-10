GRANDE SUCCESSO AL TEATRO NINO MARTOGLIO, PER LA PALESTRA “LIBELLULE” DI BELPASSO.

Grande successo, sabato sera, al teatro Nino Martoglio, per la palestra “Libellule” di Belpasso.Tutti gli allievi si sono esibiti in coreografie messe su musica dalla maestra Giusy Di Maio che tramite...

Grande successo, sabato sera, al teatro Nino Martoglio, per la palestra “Libellule” di Belpasso.

Tutti gli allievi si sono esibiti in coreografie messe su musica dalla maestra Giusy Di Maio che tramite la sua arte ha saputo spiegare cosa rappresenta per loro la parola “opposti”; è stato questo il tema dello spettacolo messo in scena.

Tra i partecipanti, diversi campioni regionali e nazionali e due giudici nazionali.

I frutti del duro lavoro annuo si continuano a vedere negli occhi commossi di genitori ed ospiti che animatamente hanno applaudito le magnifiche esibizioni che hanno visto protagonisti allievi dai 4 anni ai 19.

Una fascia d’età ampia che sottolinea i progressi effettuati durante gli anni, i sacrifici, le vittorie ed i sogni che-afferma la maestra-spera che accompagneranno per sempre il percorso dei suoi allievi.

Elisa Longo