95047

GRANDE SUCCESSO IERI SERA PER LA FESTA D’ESTATE DEL CORPUS DOMINI A PALAZZOLO

Grande serata ieri sera alla 13° Festa del Corpus Domini di Palazzolo organizzata dalla Parrocchia dove vi hanno partecipato artisti, e ballerini delle scuole di Danza locali, riconoscenza e gratifica...

A cura di Redazione Redazione
26 giugno 2022 17:21
GRANDE SUCCESSO IERI SERA PER LA FESTA D’ESTATE DEL CORPUS DOMINI A PALAZZOLO -
News
Cultura
Condividi

Grande serata ieri sera alla 13° Festa del Corpus Domini di Palazzolo organizzata dalla Parrocchia dove vi hanno partecipato artisti, e ballerini delle scuole di Danza locali, riconoscenza e gratificazione anche per gli ospiti esterni Erika Ercolese e Luca Virgillito che si sono esibiti con uno spettacolo Show Latin Dance molto divertente catturando l’attenzione dei presenti in piazza, presenti sul palco anche l’amministrazione del comune di Belpasso con il Sindaco Daniele Giuseppe Maria Motta, il vice sindaco Di Mauro Antonino, e con la partecipazione  dell’Onorevole Giuseppe Zitelli, coloro i quali si sono complimentati con gli organizzatori dell’evento e lo stesso Parroco.

Evento a detta dagli stessi organizzatori che vuole essere un nuovo punto di partenza dopo i quasi 3 anni trascorsi con problematiche che tutti conosciamo, e ripartire serenamente con la nostra vita sociale.

A rendere il tutto più confortevole gli stand con le degustazioni del pane condito, dolci, prodotti artigianali locali, zucchero filato ed altri.

GRANDE SUCCESSO IERI SERA PER LA FESTA D’ESTATE DEL CORPUS DOMINI A PALAZZOLO
GRANDE SUCCESSO IERI SERA PER LA FESTA D’ESTATE DEL CORPUS DOMINI A PALAZZOLO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047