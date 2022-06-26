GRANDE SUCCESSO IERI SERA PER LA FESTA D’ESTATE DEL CORPUS DOMINI A PALAZZOLO

Grande serata ieri sera alla 13° Festa del Corpus Domini di Palazzolo organizzata dalla Parrocchia dove vi hanno partecipato artisti, e ballerini delle scuole di Danza locali, riconoscenza e gratifica...

Grande serata ieri sera alla 13° Festa del Corpus Domini di Palazzolo organizzata dalla Parrocchia dove vi hanno partecipato artisti, e ballerini delle scuole di Danza locali, riconoscenza e gratificazione anche per gli ospiti esterni Erika Ercolese e Luca Virgillito che si sono esibiti con uno spettacolo Show Latin Dance molto divertente catturando l’attenzione dei presenti in piazza, presenti sul palco anche l’amministrazione del comune di Belpasso con il Sindaco Daniele Giuseppe Maria Motta, il vice sindaco Di Mauro Antonino, e con la partecipazione dell’Onorevole Giuseppe Zitelli, coloro i quali si sono complimentati con gli organizzatori dell’evento e lo stesso Parroco.

Evento a detta dagli stessi organizzatori che vuole essere un nuovo punto di partenza dopo i quasi 3 anni trascorsi con problematiche che tutti conosciamo, e ripartire serenamente con la nostra vita sociale.

A rendere il tutto più confortevole gli stand con le degustazioni del pane condito, dolci, prodotti artigianali locali, zucchero filato ed altri.