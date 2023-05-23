GRANDE SUCCESSO PER LA II EDIZIONE DELPREMIO NAZIONALE " INSIEME PER LO SPORT" DEFICATO A DUE GRANDI CAMPIONI,PAOLO ROSSI E PIETRO MENNEA

Grande successo per la seconda edizione del premio nazionale "INSIEME PER LO SPORT" che si è tenuto a Roma presso la Sala Auditorium del palazzo delle Federazioni in viale Tiziano.Evento promosso dall...

Grande successo per la seconda edizione del premio nazionale "INSIEME PER LO SPORT" che si è tenuto a Roma presso la Sala Auditorium del palazzo delle Federazioni in viale Tiziano.

Evento promosso dalle sezioni UNVS Roma Colosseo di Giuseppe Palma e Sant'Anastasia di Salvatore Grasso , in collaborazione con il giornalista Nino Capobianco.

Quest'anno il premio è stato intitolato alla memoria di due grandi campioni del passato che hanno segnato la storia dello sport italiano: Paolo Rossi e Pietro Mennea.

È stato un modo significativo per rendere omaggio a questi leggendari atleti e ricordare le loro straordinarie imprese sportive che hanno ispirato intere generazioni.

Durante la cerimonia di premiazione, le rispettive mogli dei campioni scomparsi hanno ritirato il prestigioso riconoscimento a nome dei loro cari. È stato un momento toccante che ha reso omaggio alla grandezza di Paolo Rossi e Pietro Mennea e ha sottolineato l'impatto che hanno avuto nel mondo dello sport.

Oltre alle mogli dei due campioni, erano presenti numerosi ospiti d'eccellenza provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della politica.

Ognuno di loro è stato omaggiato con la pergamena UNVS per il loro impegno nel sociale, riconoscendo il loro contributo nel promuovere valori positivi attraverso il mondo dello sport.

Nonostante un tentativo vigliacco di boicottare l'evento all'ultimo minuto, siamo grati di aver potuto accogliere un pubblico numeroso nella sala gremita. Questa presenza di spettatori entusiasti dimostra il forte sostegno per l'importanza dello sport e la volontà di celebrare coloro che lavorano per il bene della comunità attraverso questa straordinaria disciplina.

Purtroppo, a causa delle restrizioni di spazio della nuova location, siamo stati costretti a stravolgere la scaletta dell'evento e a lasciare a casa alcuni ospiti. Ci scusiamo per eventuali disagi causati, ma siamo grati per la comprensione e la partecipazione di tutti coloro che sono riusciti a essere presenti.

In conclusione, la seconda edizione del premio nazionale "INSIEME PER LO SPORT" è stata un successo straordinario, in cui abbiamo onorato la memoria di Paolo Rossi e Pietro Mennea, oltre a celebrare le persone eccezionali che lavorano per promuovere valori positivi attraverso lo sport. Siamo grati a tutti gli ospiti, al pubblico presente e agli organizzatori per aver reso questa serata indimenticabile.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento speciale!

L'elenco completo degli ospiti premiati:

✔️Manuela Olivieri - Moglie di Pietro Mennea

✔️Federica Cappelletti - Moglie di Paolo Rossi

✔️Antonio Caliendo - Procuratore di calcio

✔️Alessandra Canale - Presentatrice Rai.

✔️Enio Drovandi - Attore e regista

✔️Antonio Razzi - Senatore della Repubblica

✔️Lucia Fattori – Campionessa del mondo di Skydiving

✔️Dott. Alessandro Cimmino - Pres. dell' Ass.Culturale Ajax 2 per i non udenti.

✔️Avv. Francesco Giampaolo - Pres. della Soc. Sportiva di Calcio San Luca

✔️Homar Iafisco - Coiffeur delle dive

✔️Piero Meloni – Già assessore al comune di Roma

✔️Gianfranco Nicola Pavone - Talent scout di calcio

✔️Roberto Frizzi - Speaker radiofonico e arbitro federale

✔️Simone Tosato - Federazione Italiana Golf

✔️Giovanni Calabro - Direttore artistico presso Artedanza Catanzaro

✔️Mariana Altamira - Soprano Italo/ Argentina.

✔️Luca Galtieri - lnviato di Striscia la Notizia

✔️Raffaello Follieri - Manager internazionale

✔️Roberto Litta - Critico d'arte e presentatore del premio San Giovanni Paolo II

✔️Gianni Sardella - Dirigente Sportivo

✔️Omiri Mfawa Oban - Ambasciatore della Nigeria

✔️Clara Podda - Tennistavolo paraolimpico, argento olimpico a Pechino

✔️Abraham Conyedo Ruano - Lotta libera, bronzo alle Olimpiadi Tokyo 2020

✔️Avv. Massimo Passaro – Consigliere nazionale FIKM

✔️Cosimo Zecca - Presidente Federazione Italiana Bowling

✔️Giulio di Meo - Ex Campione del Mondo Tennis

✔️Francesco Arcuri - Federazione Italiana Bowling

✔️Giuseppe Cilia - Presidente collegio nazionale dei professori Educazione Fisica e sportiva

✔️Tostato Simone - Federazione Italiana Golf

✔️Dott Leonardo Teatini - ANIOMRID Lazio

✔️Ancora Antonio - Resp. Scuola e Promozione presso Fijlkam C.R. Lazio

✔️Francesco Garofalo - "L'artista dei Papi"

✔️Vincenzo Schiavotiello - Federazione italiana Atletica Leggera

✔️Giulio Galasso - Conduttore televisivo

✔️Lamberto Giorgi – Presentatore televisivo

✔️Enrico Minozzi - Giornalismo sportivo

✔️Gaetano Imparato - Giornalista e scrittrice

✔️Nino Taranto - Cabarettista (Zelig ,Colorado)

✔️Fernando Orsi - Ex Portiere della S.S. Lazio e opinionista tv di Dazn e Sky.

✔️Sandro Tovalieri - Ex calciatore A.S.Roma.

✔️Stefano lmpallomeni - ex calciatore A.S.Roma e opinionista.

✔️Franco Melli - Giornalista sportivo e opinionista radio e tv.

✔️Marco Albani - Sostenitore storico Roma Calcio

✔️Marco Vittiglio - Giornalista esperto di calcio brasiliano, autore Mediaset e Rai. Critico televisivo,direttore sportivo.

✔️Massimo Paravani - Artista, pittore internazionale e scrittore

✔️Michelle Marie Castiello -Editrice di Radio, ambasciatrice del telefono rosa.

✔️Giancarlo Gagliardi - Organizzatore eventi e presentatore.

✔️Prof. Alberto Ciampi – Dir. Scolastico dell'IC Fermi, Serravalle Pistoiese(PT)

✔️Prof.ssa Michela Vigna Taglianti - IC Luigi Pirandello

✔️Valerio Vollera - Tecnico FIPT

✔️Prof. Giovanna Antuofermo - Commissione Scuola FIPT Lazio.

✔️Stefano Catena - Istruttore FITARCO

✔️Alfonso Rossi - Ex Presidente Circolo Canottieri Lazio ora presidente ASD Vitattiva di Roma

✔️Daniele Laureti - Presidente GESIS di Roma

✔️Daniele Grasso - Antibullismo e Resp. DG Studios

✔️Fabio Murzilli – Consigliere UNVS Sez. Colosseo

✔️M° Raffaele Lettieri – Coordinatore Campania FIKM

✔️M° Enzo Osanna - Ju Jitsu

✔️M° Manolo Brandi – Resp. Sicurezza

✔️M° Mario Benedetti – Dirigente. P.S.

✔️M° Vittorio Violante Ruggi D’Aragona – Dirigente di Ricerca