Grandi nomi del calcio made in Italy: i soliti noti (e non solo)

Sebbene ora non risponda più agli standard qualitativi di una volta, la serie A è ancora uno dei campionati più prestigiosi al mondo ed è considerata come una delle massime leghe europee. Di certo è una lega in cui abbiamo visto grandi squadre e campioni leggendari alternarsi più volte, complice anche le epoche d’oro che diversi club storici hanno attraversato fino alle sfide moderne con le diverse condizioni economiche di alcuni paesi europei.

In questo articolo andiamo a vedere quali sono le più titolate squadre di serie A, quali sono quelle che hanno lasciato il segno all'interno della storia del calcio Italiano e quali quelle che più hanno fatto sognare nel corso degli anni. Vediamo insieme il palmarès delle società che hanno scritto le più gloriose pagine del nostro campionato!

C’era una volta la regina

Quando si parla di trofei non si può far altro che partire dalla vecchia signora, la Juventus, che adl 1897 a oggi ha conquistato ben 63 scudetti (almeno quelli ufficialmente riconosciuti dalla FIGC), dimostrando una grande capacità di essere continua con i successi senza avere altri paragoni all’interno del panorama italiano.

Il dominio dell Juventus è stato particolarmente evidente durante il corso dello scorso decennio, con ben 9 titoli consecutivi vinti tra il 2012 e il 2020 sotto la guida di allenatori come Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Sul fronte europeo la situazione è decisamente meno interessante, con 2 Champions League vinte, 3 coppe UEFA e altri trofei continentali. Di certo la Juventus si è fatta riconoscere per aver perso ben 7 finali di Champions League, più di qualsiasi altra squadra in Europa!

E chi invece ha sempre dominato in Champions

Il Milan tra le squadre Italiane è la più rispettata a livello Europeo; nonostante i ben 19 scudetti, infatti, il Milan è conosciuto per aver vinto ben 7 Champions League, il numero più alto in assoluto tra i club Italiani.

Tutto questo è diventato possibile grazie a giocatori come Franco Baresi, Paolo Maldini, Marco Van Basten e tanti altri ancora ch con la maglia rossonera hanno contribuito a costruire una delle squadre più temute di tutto il mondo sul campo dei più forti.

A tutto questo si aggiungono le diverse coppe Italia e le supercoppe vinte, che rendono l’ombra del Milan piuttosto intensa sulla stragrande maggioranza delle squadre mondiali.

Il terzo grande nome

Diciannove scudetti, altra squadra di Milano, altro grande nome della serie A: l’Inter Milano, da qui semplicemente Inter, è stata una delle grandi protagoniste del calcio Italiano avendo scritto alcune delle pagine più fulgide del calcio Italiano.

La più recente è sicuramente il “triplete” del 2010, ovvero quando sotto la guida di José Mourinho l’Inter ha vinto in una singola stagione lo scudetto di Serie A, la Coppa Italia e la Champions League diventando il primo club Italiano a raggiungere questo risultato.

Oltre a questo risultato storico, L’Inter ha trionfato a livello internazionale riportandosi a casa ben 3 Champions League e 3 coppe UEFA, dimostrandosi anche come una delle squadre più temibili al di fuori dei confini Italiani.

E le altre?

Quelle che abbiamo citato oggi sono semplicemente le più importanti squadre Italiane per numero di scudetti vinti e di titoli in palmarès. La Roma, ad esempio, ha avuto dalla sua ben tre scudetti alcuni leggendari grazie a giocatori come Francesco Totti o Gabriel Batistuta; e come non parlare del Napoli di Diego Armando Maradona, che nella seconda metà degli anni ottanta ha potuto vantare ben due scudetti vinti con il più forte giocatore della storia dalla sua parte? Da non dimenticare poi altre squadre come Fiorentina, Lazio o Torino che hanno avuto periodi di grande splendore!