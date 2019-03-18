95047

GRANDI RISULTATI PER LE RACCHETTE PATERNÒ

18 marzo 2019 14:28
GRANDI RISULTATI PER LE RACCHETTE PATERNÒ -
Continuano i successi per le "racchette Paternò".

Nella trasferta di sabato e domenica a Paola (CS) i due gemelli Scelfo, Rosario e Sabrina hanno sbaragliato la categoria Under 17 con 2 triplette e 6 Ori, nel singolo femminile, singolo maschile e doppio femminile in coppia con Giulia Rosa Pappalardo nel doppio maschile e  con Marcantonio Fiorito nel doppio misto.

Nei Junior una finale tutta Paternese tra Fiorito e Signorello vinta da Fiorito

Nel singolare femminile under 15 si Piazza seconda, Giulia Rosa Pappalardo.

Complimenti a tutta la Squadra ed al tecnico Pappalardo, in attesa dei Play Off serie A del 30 e 31 Marzo Milano.

