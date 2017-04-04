GRANDISSIMI RISULTATI PER "LE RACCHETTE PATERNO'"

Grandissimi risultati per Le Racchette Paternò al Gran Prix di Messina1^ SF DF DX per Sabrina Scelfo U131^ SM DM DX per Rosario Scelfo U131^ DM per Fiorito Marcantonio e Saglimbene U 15 e 3^ Calì -Tra...

Grandissimi risultati per Le Racchette Paternò al Gran Prix di Messina

1^ SF DF DX per Sabrina Scelfo U13

1^ SM DM DX per Rosario Scelfo U13

1^ DM per Fiorito Marcantonio e Saglimbene U 15 e 3^ Calì -Travagliante;

1^ SF DX Under 17 per Barbara Pedalino in coppia con Piemonte Francesco e Sabrina ha vinto il doppio femminile in coppia con Perna Manila Castel di Iudica

1^ SM e DM per Nicola Di Giovanni nei Senior in Coppia con il compagno La Manna che fa un 3 posto nel SM e un 1^ posto nel DX in coppia con Simona Scalisi;

1^ posto per Fusto Dario nel DM 2^ nel SM e 2 nel DX con Soraya Roohoulamin;

Complimenti anche ai piccolissimi Pappalardo Giulia Rosa e Antonella Travagliante 2^ nel DF under 13 ed un bravo va anche a Giuseppe Signorello, Scuto Davide Cali Emanuele.

Un plauso soprattutto al Maestro Vincenzo Pappalardo

