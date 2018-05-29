GRANDISSIMO SUCCESSO AL FITNESSDAY 2018

Oltre 70 istruttori, 20 tra special guest e presenter di fama internazionale, più di 13 federazioni partecipanti e ben 11 aree allestite.

Sono questi i numeri della settima edizione del FitnessDay che si è svolto domenica alla Playa di Catania.

Uno staff straordinario è riuscito a coinvolgere le maggiori federazioni del settore e i principali centri sportivi dell’hinterland catanese, «La crescita positiva di questo evento giunto ormai alla sua settima edizione – spiega Carmen Di Dio, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica FitnessDay che ha dato il nome alla manifestazione è segno di quanto sia importante rafforzare il valore dello sport, quale strumento di inclusione e integrazione, e veicolo di sani e corretti stili di vita.

Una formula che si è dimostrata vincente anche per la sua capacità di aggiornarsi e di rispondere alle esigenze di un mercato in continuo movimento».

Oltre 2mila persone hanno partecipato all'evento, appassionati di ogni età, famiglie, giovani sportivi e operatori del settore provenienti da ogni parte della Sicilia.

Grandissimo successo per Carmen Di Dio che sarà presente sul palco di Rimini wellness, la più grande fiera del fitness in Italia che si svolgerà nel prossimo week end.