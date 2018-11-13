GRATTA E VINCI FORTUNATO DA 200 MILA EURO ACQUISTATO IN UN BAR

La fortuna passa per la Sicilia, precisamente a Catania dove sono è stata realizzata una vincita da 200 mila euro con “Numeri fortunati” di Gratta e Vinci.Il biglietto fortunato è stato acquistato ne...

A cura di Redazione 13 novembre 2018 17:08

Condividi