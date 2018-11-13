GRATTA E VINCI FORTUNATO DA 200 MILA EURO ACQUISTATO IN UN BAR
La fortuna passa per la Sicilia, precisamente a Catania dove sono è stata realizzata una vincita da 200 mila euro con “Numeri fortunati” di Gratta e Vinci.Il biglietto fortunato è stato acquistato ne...
La fortuna passa per la Sicilia, precisamente a Catania dove sono è stata realizzata una vincita da 200 mila euro con “Numeri fortunati” di Gratta e Vinci.
Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita “Bar Scarantino sas Di Caruolo R. Tabacchi Scarantino” in Piazza Stazione Acquicella 10. «E’ la prima volta che viene realizzata una vincita così importante nella nostra tabaccheria e ne siamo davvero felici. Non conosciamo l'identità del fortunato, ma probabilmente si tratta di un cliente abituale dato che nel nostro punto vendita vengono prevalentemente persone di zona. Se dovessi vincere io una somma così, per prima cosa penserei ad acquistare una casa e poi credo che vivrei la vita con un pizzico di serenità in più», ha dichiarato Samantha Caruso responsabile del Bar Scarantino.
Da inizio anno Gratta e Vinci ha distribuito in tutta Italia complessivamente vincite per oltre 5,7 miliardi di euro con un incremento del 2 % rispetto allo stesso periodo del 2017.